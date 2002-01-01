Сериал продолжает стараться угодить всем. Девочки могут насладиться семейной драмой — разборками между матерью и дочкой, затем между братом и сестрой, а мальчикам достаётся криминальная история с социальным подтекстом.



Нам вкратце рассказывают о взрослении Чёрной Звёзды, известной в миру как Миа Смоук. Ведомые клишированным донельзя мотивом защитить дитя, Оливер и Фелисити растят дочь в изоляции, где чуть ли не единственным её другом является Нисса Аль’Гул. Судя по всему, батя устранился уже давно, т.к. его показывают лишь один раз. Выросшая без отца Миа пускается во все тяжкие: сбегает из дома, путается с негром и всеми способами демонстрирует, какая она сильная и независимая.



Приключения детей Оливера наконец-то становятся интересными: тут и проникновение в сердце злой корпорации, и спасение города в последний момент, и становление новой команды. Уильям и Миа неплохо дополняют друг друга, сериалу даже можно простить перепутанные гендерные роли. Феминизм на марше, но здесь хотя бы мужских персонажей не низводят до ходячих функций, как в других популярных сериалах. По крайней мере, Рой ещё способен начистить морду неверному менту, Коннер — вправить мозги вздорной блондинке, а Уильям даже сам принимает решения.



Интересные метаморфозы претерпел Рене. Теперь это не борзый беспредельщик, а мужчина, обременённый ответственностью, раздираемый противоречиями, вынужденный каждую минуту делать непростой выбор. Он буквально зажат между сформированными за годы бытия мэром представлениями о долге и звучащим всё громче голосом совести. Легко убедить себя, что поступаешь правильно — индульгенция политику по карману, потому его бунт особенно ценен. Легко быть героем, когда нечего терять, а рискнуть всем ради правого дела может не каждый.



Даже Фелисити ведёт себя адекватно. Она объясняет капризной дочери, что общественное превыше личного, пока та ноет, что мама уделяла ей мало внимания. Видимо, того, что та фактически жила затворником, чтобы быть рядом со своим ребёнком и как могла пыталась создать для неё лучший мир, недостаточно.



В настоящем всё как обычно. Новообретённая сестра водит Оливера за нос, изображая жертву, а по факту являясь одной из глав террористической организации. Сцена, где выясняется, что всем рулит Эмико, а не Данте, вызывает диссонанс, и объяснить ничем кроме пресловутого феминизма это нельзя. Каких бы высот она ни достигла, её учитель в силу опыта всё равно должен был оставаться главным, а тут какой-то бред.



Но как бы то ни было, историю Эмико рассказывают довольно внятно, и вопросов, как она стала такой крутой, не возникает. Понятна и её ненависть к семейству Куин: Роберт паскудно поступил с ней и матерью, и оправдания ему нет. Заслужил ли он смерть? Вряд ли. Устроить диверсию на яхте, чтобы убить отца и брата, может только последняя мразь, и выгораживать Эмико нельзя, но можно понять, почему она так поступила.



Намёки на гибель или исчезновение Оливера совсем не радуют. Неважно, убили его террористы, или он стал жертвой щелчка Таноса, так или иначе, всё идёт к тому, что в заключительном восьмом сезоне может и вовсе не быть Стрелы. Илья Макаров 14 мая 2019



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