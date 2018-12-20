Ну вот и всё, сериал «Стрела» закончился. Неважно, что осенью выйдут ещё несколько серий — они нужны лишь для связи с кроссовером «Кризис на Бесконечных Землях». Сюжетная линия Оливера Куина завершена. Впрочем, случилось это два года назад, когда сериал, воспрянув духом, вновь выдал нечто годное. Затем была инерция и переливание из пустого в порожнее.



Выбравшись из западни, Оливер планирует решить семейные проблемы, а заодно спасти город от очередного апокалипсиса. В будущем его дети занимаются тем же самым, только делают это ещё скучнее, чем отец.



Последний раз команда собирается вместе, и этому факту уделено больше внимания, чем основному конфликту. Как бы сценаристы ни старались всё испортить, актёры не позволили им этого, вытянув драму, способную даже выбить скупую мужскую слезу. Оливер так вообще рыдает, вспоминая, как хорошо всё начиналось и к чему пришло. И вроде есть куда двигаться, но уже незачем.



Радуют перековавшийся Тёрнер и поверившая в себя Лорел, но эпизоды из будущего омрачают картину. Канарейка будет вынуждена носить дурацкий костюм, а персонаж Майкла Джей Уайта канет в Лету вслед за главным героем.



Без иммунитета к сидабомотивации Эмико в последний момент отказывается от планов и примиряется с братом. К сожалению, совет директоров не одобряет её решения и отправляет в отставку. И можно было бы переживать из-за гибели сестрёнки Куина, но персонаж получился до того картонный, что никогда и не казался живым.



Сериал почти догнал «Властелина колец» по количеству фальшивых концовок. Когда герои прощаются в убежище, и Оливер плачет, глядя на него в последний раз, кажется, что сейчас начнутся титры — но нас переносят в загородный дом, где теперь обитает молодая семья. Затем Оливер уходит вместе с Монитором, которому дал обещание во время осеннего кроссовера, далее нам демонстрируют могилу Оливера, но и на этом всё не заканчивается. Финал оставляет в недоумении: Монитор прямо говорит, что Оливеру не суждено пережить грядущий кроссовер, но через двадцать лет Фелисити отправляется искать мужа, что даёт основания считать слухи о смерти протагониста преувеличенными. Такой вот получается Оливер Шрёддингера.



Очень хочется верить, что авторы придумали для финального сезона адекватный способ попрощаться с Оливером Куином. Жертвоприношение, в которое они превратили сезон нынешний, никуда не годится. Наивно было бы надеяться, что персонаж перекочует на стриминговый сервис DC: наверняка Зелёную Стрелу мы теперь нескоро увидим на экране.



Впрочем, пытаться угадать, что взбредёт в больные головы боссов DC, было бы ещё наивнее — они могут как забыть о персонаже, так и внезапно решить снять сольник или сделать новый сериал. Но одно можно сказать с большой долей уверенности: без «Стрелы» остальные сериалы Стреловёрса вскоре загнутся, вернее, их разорвёт от собственного безумия. Кто привнесёт долю серьёзности в этот цирк? Грядущая «Бэтвумен»? Можно было бы сказать: «посмотрим, как ей это удастся», но нет, смотреть мы это точно не будем. Илья Макаров 6 июня 2019



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